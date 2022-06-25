Как передает слова Джонсона агентство Reuters, «слишком много стран» утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости».

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что из-за ухудшения экономической ситуации в Европе на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила мирное соглашение с Российской Федерацией не соответствующее ее интересам.

Как передает слова британского премьера агентство Reuters, «слишком много стран» утверждают, что в происходящем на Украине «нет необходимости».

«Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к худому миру», - сказал Борис Джонсон.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, когда будет возможен план мирного урегулирования ситуации на Украине. Официальный представитель Кремля, говоря о требованиях Москвы к Киеву, заявил, что «Украина прекрасно знает все».