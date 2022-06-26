Захарова назвала «чудовищным» заявление Джонсона о попытках уладить конфликт на Украине

По словам Захаровой, заявление Джонсона - лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор».

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки уладить конфликт на Украине приведут лишь к усилению нестабильности в мире.

«Лучшее объяснение того, что такое "британский политический юмор" - мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале, вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме "либерально-демократической монархии", и все становится на свои места», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о давлении европейских стран на Украину. По его словам, из-за ухудшения экономической ситуации в европейских странах на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила не соответствующее ее интересам мирное соглашение с Россией.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила интервью украинского президента Владимира Зеленского западным СМИ. Согласно ее словам, вся деятельность Зеленского сводится к раздаче всевозможных интервью, которыми мировая аудитория давно перекормлена.