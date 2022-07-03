«Не считают нас за людей»: военные стрелкового батальона ВСУ на камеру пожаловались на командиров

© Видео: Алексей Журавко Telegram © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военнослужащие пожаловались на то, что «офицеры не считают их за людей», командование кидает бойцов в бой без должной подготовки. Ролик с обращением военных из Житомирской области опубликовал в Telegram экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, видео записали военнослужащие 43-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

«Мы отказываемся служить в батальоне, который технически не укомплектован, где офицерский состав, не считая нас за людей, кидает нас без оружия под обстрелы», - заявили бойцы.

Это уже не первый случай, когда военнослужащие ВСУ жалуются на плохое оснащение и использование их командованием в качестве «пушечного мяса». Ранее украинские военные назвали сдачу в российский плен единственным шансом выжить.