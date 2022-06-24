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Сдавшиеся военнослужащие ВСУ из «Горского» котла назвали плен единственным шансом выжить

13:22 24.06.2022
Украинские военнослужащие отметили гуманное отношение со стороны бойцов ВС РФ, а также обеспечение водой, питанием и медпомощью в случае необходимости. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры пленных из «Горского» котла. Как ранее заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, из этой зоны окружения добровольно сложил оружие 41 военнослужащий противника. 

«Все военнослужащие ВСУ указывают на низкую укомплектованность подразделений, плохое обеспечение группировки оказавшейся в "Горском" котле», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. 

Как уточнили в МО РФ, также пленные украинские военные жалуются на бегство собственных командиров - связь с ними отсутствует. По их словам, единственный шанс остаться в живых - это плен. Сложившие оружие призывают сослуживцев последовать их примеру. 

Украинские военнослужащие отметили гуманное отношение со стороны бойцов ВС РФ, а также обеспечение водой, питанием и медпомощью в случае необходимости. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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