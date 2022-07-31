Во Владивостоке начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Корабль с командующим Тихоокеанским флотом Сергеем Авакянцем обходит парадный строй для того, чтобы поприветствовать и поздравить моряков.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Мария Герман рассказала о начале военно-морского парада Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ, который проходит во Владивостоке. Она побывала на фрегате «Маршал Шапошников», который возглавляет парадный строй.

Корабль с командующим Тихоокеанским флотом Сергеем Авакянцем обходит парадный строй для того, чтобы поприветствовать и поздравить моряков.

Ранее были опубликованы кадры из Владивостока, где готовились к параду в честь Дня ВМФ. В связи с тем, что подготовка состоялась в ночное время суток, корабли по контуру были заранее оборудованы подсветкой.

Кроме того, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-морского флота. Глава оборонного ведомства пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины.