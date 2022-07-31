Корабли с подсветкой: кадры из Владивостока, где готовятся к параду в честь Дня ВМФ

В связи с тем, что подготовка состоялась в ночное время суток, корабли по контуру были заранее оборудованы подсветкой.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во Владивостоке, где пройдет военно-морской парад Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ, работает корреспондент «Звезды» Мария Герман. Она показала, как корабли выстроились для прохождения в парадном строю.

В связи с тем, что подготовка состоялась в ночное время суток, корабли по контуру были заранее оборудованы подсветкой.

Ранее «Звезда» показала, как прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ на Северном флоте. Сообщается, что самым крупным участником парада станет тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Именно с его борта в воскресенье командующий Северным флотом и поздравит военных моряков и гостей с Днем ВМФ.

Кроме того, в Новороссийске завершилась подготовка к военно-морскому параду на День ВМФ. В парадном строю на бочках, с флагами расцвечивания на мачтах стояли не только корабли Черноморского флота, но и Северного флота. Среди них большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Оленегорский горняк».