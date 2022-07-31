Армия Армия Армия

Корабли с подсветкой: кадры из Владивостока, где готовятся к параду в честь Дня ВМФ

Мария Герман
Максим Крюков
01:25 31.07.2022
В связи с тем, что подготовка состоялась в ночное время суток, корабли по контуру были заранее оборудованы подсветкой.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Во Владивостоке, где пройдет военно-морской парад Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ, работает корреспондент «Звезды» Мария Герман. Она показала, как корабли выстроились для прохождения в парадном строю.

В связи с тем, что подготовка состоялась в ночное время суток, корабли по контуру были заранее оборудованы подсветкой.

Ранее «Звезда» показала, как прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ на Северном флоте. Сообщается, что самым крупным участником парада станет тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Именно с его борта в воскресенье командующий Северным флотом и поздравит военных моряков и гостей с Днем ВМФ.

Кроме того, в Новороссийске завершилась подготовка к военно-морскому параду на День ВМФ. В парадном строю на бочках, с флагами расцвечивания на мачтах стояли не только корабли Черноморского флота, но и Северного флота. Среди них большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Оленегорский горняк».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:23 В стране и мире
Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
22:20 В стране и мире
Видео
ВСУ снова осыпали минами-лепестками жилые районы Донецка
20:24 В стране и мире
Украинские войска за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР
18:29 В стране и мире
Глава МИД Сербии: Косово планирует устроить ад для местных сербов
17:37 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, кто виноват в запутанной ситуации с ремонтом турбин «Северного потока»
Популярное
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.