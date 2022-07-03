Sunday Times: часть обязанностей Елизаветы II переходит к принцу Чарльзу

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Королева Великобритании Елизавета II передает часть своих обязанностей наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу. К такому выводу пришло издание The Sunday Times в связи с тем, что Букингемский дворец решил сократить монаршие обязанности.

Список обязанностей Елизаветы II включал, в частности, открытие новых сессий парламента, формальное назначение премьера, нанесение государственные визитов и прием глав других стран. В новом же варианте некоторые обязанности королевы упразднены, другие даны в более расплывчатых формулировках, и в целом охарактеризованы как «ряд парламентских и дипломатических обязанностей».

Издание считает, что некоторые обязанности вместо королевы будет выполнять принц Чарльз. Так, в мае 73-летний сын Елизаветы II выступил от ее лица с тронной речью на открытии парламентской сессии. Королева не присутствовала на церемонии впервые за 59 лет.

Елизавета II, которой в апреле исполнилось 96 лет, в последнее время страдает от болей в спине и испытывает дискомфорт от долгих поездок и мероприятий. Осенью прошлого года королеву впервые за восемь лет госпитализировали - она провела сутки в больнице под предлогом необходимости медосмотра. В феврале королева в легкой форме перенесла коронавирусную инфекцию.