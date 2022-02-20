Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией. Однако с ее стороны есть надежда на то, что королева сможет продолжать исполнять необременительные обязанности на следующей неделе. Отмечается, что Елизавета II переносит COVID-19 в легкой форме.

«Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели», - передает газета Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Ранее королева Великобритании Елизавета II заявила о том, что ей трудно двигаться. В этом году английской королеве исполнится 96 лет. Елизавета II находится на троне уже 70 лет.