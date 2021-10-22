Елизавета II провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в госпитале, в который она прибыла в минувшую среду. Врачи рекомендовали главе британской монархии отдохнуть несколько дней. Накануне Ее Величество уже вернулась в Виндзорский замок.

«Следуя советам медиков отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для незначительного обследования. В Виндзорский замок она вернулась сегодня в обеденное время, остается в хорошем настроении», - приводит Sky News заявление пресс-службы дворца.

Ранее Елизавета II отказалась принять премию «Старушка года». Она заявила, что не соответствует критериям награды, так как человек «стар настолько, настолько он себя чувствует». В апреле Елизавете исполнилось 95 лет, и, судя по светской хронике, монарх чувствует себя «в самом расцвете сил». Как и в молодости, она меняет наряды, водит автомобиль и даже совершает конные прогулки.