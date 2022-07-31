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В Сербии назвали премьера непризнанного Косово «туристом» и «непредсказуемым»

Марина Крижановская
23:38 31.07.2022
Представитель сербского парламента предупредил, что обстановка станет «драматичной, если Курти не образумится».
В Сербии назвали премьера непризнанного Косово «туристом» и «непредсказуемым»
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В Сербии прозвучали заявления о непредсказуемости премьера-министра непризнанной республики Косово Альбина Курти. С данным заявлением выступил руководитель комитета по Косову и Метохии Народной скупщины Сербии Милован Дрецун.

Он также добавил, что косовского политика никто не поддерживает. Данное заявление приводит ТАСС.

«Альбин Курти ведет себя как турист, он не ведет себя как рациональный политик, он полностью непредсказуем, и его никто не поддерживает. Вселяет надежду тот факт, что на Приштину сейчас направлены активные дипломатические усилия, однако нельзя исключать, что дойдет до широкомасштабных столкновений», - сообщает агентство слова Дрецуна.

Представитель однопалатного парламента Сербии Милован Дрецун предупредил, что обстановка станет «драматичной, если Курти не образумится».

Ранее Министерство обороны Сербии опровергло столкновения между армией республики и полицией Косово. В оборонном ведомстве отметили, что «сербская армия не пересекала административную линию и ни коим образом не заходила на территорию Косово».

Позже стало известно, что полиция Косово заблокировала два КПП - «Брняк» и «Ярине» - в центральную часть Сербии. Таким образом косовские правоохранители заблокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края.

Также приводилась информация, что с 1 августа на территории Косово вводится запрет на использование выданных Белградом документом и регистрационный автомобильных номером. Как заявили в сербском дипломатическом ведомстве, таким образом Приштина собирается «устроить ад» местным сербам.

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