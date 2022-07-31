Минобороны Сербии опровергло столкновения между армией республики и полицией Косово

Подобную дезинформацию «намеренно вбрасывает администрация в Приштине», заявили в ведомстве.

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В министерстве обороны Сербии опровергли какие-либо конфликты между государственными войсками и полицией Косово. Подобная дезинформация распространяется усилиями администрации Приштины, говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Министерство обороны сообщает, что сербская армия не пересекала административную линию и ни коим образом не заходила на территорию Косово», - сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, подобную дезинформацию «намеренно вбрасывает администрация в Приштине» через фейковые аккаунты в социальных сетях и сайты.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что полиция частично признанной республики Косово планирует в полночь начать операцию на севере края. В регионе собираются перекрыть въезд гражданам, которые ранее получили личные документы от сербских властей. Также будет проходить перерегистрация личного транспорта, на автомобили будут вешать номерные знаки «Республика Косово».

Тем временем в Северной Митровице - северной части де-факто административного центра северного Косово, города Косовско-Митровица - слышен вой сирен. Местные сербы также выходят на улицы и возводят баррикады.