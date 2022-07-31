МИД РФ: власти в Косово хотят запустить силовой сценарий в отношении сербов

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«Власти» в Приштине, вводя дискриминационные правила в отношении косовских сербов, провоцируют обострение и хотят запустить силовой сценарий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, действия Приштины направлены на изгнание сербского населения из Косово и вытеснения косовосербских институтов, которые защищают сербских жителей от «произвола» местных властей.

«Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками», - цитирует Захарову Telegram-канал ведомства.

МИД РФ призывает Приштину и стоящих за ней США и Европу к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово, добавила она.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что полиция частично признанной республики Косово планирует в полночь начать операцию на севере края. В регионе собираются перекрыть въезд гражданам, которые ранее получили личные документы от сербских властей. Также будет проходить перерегистрация личного транспорта, на автомобили будут вешать номерные знаки «Республика Косово».

Тем временем в Северной Митровице - северной части де-факто административного центра северного Косово, города Косовско-Митровица - слышен вой сирен. Местные сербы также выходят на улицы и возводят баррикады.

В Минобороны Сербии при этом опровергли сведения о столкновении сербской армии с полицией Косово, и заявили, что подобную дезинформацию распространяет администрация Приштины.