Мощь Балтийского флота: лучшие кадры военно-морского парада в Калининградской области
В Калининградской области в День ВМФ мощь Балтийского флота продемонстрировал эсминец «Настойчивый» и сторожевой корабль «Неустрашимый». Палубный противолодочный Ка-27 обозначают условную цель - удар по указанным вертолетом координатам наносит противолодочный корабль.
В параде участвовал и самый большой в мире быстроходный десантный корабль на воздушной подушке «Зубр».
В общей сложности в акваторию вышли девять боевых кораблей и еще почти четыре десятка катеров, судов обеспечения и быстроходных лодок. А в небо поднялись вертолеты, истребители и фронтовые бомбардировщики.
Сегодня в России отмечается День Военно-Морского флота. Перед Главным парадом президент России утвердил новую Морскую доктрину России.
Разработчик этого документа в беседе со «Звездой» объяснил, чем новая доктрина отличается от предыдущей.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.