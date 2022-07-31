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Мощь Балтийского флота: лучшие кадры военно-морского парада в Калининградской области

20:09 31.07.2022
В параде, в частности, участвовал и самый большой в мире быстроходный десантный корабль на воздушной подушке «Зубр».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Калининградской области в День ВМФ мощь Балтийского флота продемонстрировал эсминец «Настойчивый» и сторожевой корабль «Неустрашимый». Палубный противолодочный Ка-27 обозначают условную цель - удар по указанным вертолетом координатам наносит противолодочный корабль.

В параде участвовал и самый большой в мире быстроходный десантный корабль на воздушной подушке «Зубр».

В общей сложности в акваторию вышли девять боевых кораблей и еще почти четыре десятка катеров, судов обеспечения и быстроходных лодок. А в небо поднялись вертолеты, истребители и фронтовые бомбардировщики.

Сегодня в России отмечается День Военно-Морского флота. Перед Главным парадом президент России утвердил новую Морскую доктрину России.
Разработчик этого документа в беседе со «Звездой» объяснил, чем новая доктрина отличается от предыдущей.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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