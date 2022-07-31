Новая Морская доктрина РФ: курс США на доминирование - основная угроза России в Мировом океане

Также, согласно доктрине, США стремятся ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана и жизненно важным транспортным коммуникациям на море.

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Новая Морская доктрина России, которую сегодня перед Главным военно-морским парадом утвердил президент РФ Владимир Путин, обозначает курс Соединенных Штатов на доминирование, как основную угрозу в Мировом океане.

Также, согласно доктрине, США стремятся ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана и жизненно важным транспортным коммуникациям на море.

Не забыты среди списка основных угроз и территориальные претензии к России со стороны ряда государств - речь идет о приморских и островных территориях РФ.

В доктрине перечисляются и основные риски для морской деятельности России. Первым, что характерно, идет недостаточное участие торгового флота РФ. Также обозначено недостаточное количество пунктов базирования для кораблей и судов ВМФ за пределами нашей страны.

Морская доктрина России перечисляет жизненно важные районы обеспечения национальных интересов в Мировом океане. Это внутренние морские воды и территориальное море РФ, а также исключительная экономическая зона и континентальный шельф России за пределами 200-мильной исключительной экономической зоной РФ в Арктическом бассейне.

Также в список жизненно важных районов входит Арктический бассейн, примыкающий к побережью России, включая акваторию Северного морского пути, а также акватория Охотского моря и российский сектор Каспийского моря.

В Морской доктрине упомянуты и важные районы - это акватории морей и океанов, прилегающих к российскому побережью и не вошедших в список жизненно важных. В тексте доктрины уточняется, что в список важных районов входят и Азовское с Черным морем.

Кроме этого, к важным районам относятся и черноморские, балтийские и курильские проливы, а также районы прохождения морских международных транспортных коммуникаций. В их число входят и те, что проходят вдоль побережья Азии и Африки.

Принятая сегодня Морская доктрина - внушительный документ объемом в 55 страниц. Ознакомиться с ее текстом можно тут.

Президент России Владимир Путин заявил, что флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами.