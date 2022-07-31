Армия Армия Армия

Разработчик Морской доктрины РФ назвал ее вызовом доминированию США в Мировом океане

Тимур Шерзад
19:00 31.07.2022
Разработчик доктрины подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в важных и жизненно-важных районах Мирового океана всеми имеющимися средствами, включая военно-силовые. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Один из разработчиков новой Морской доктрины России, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Владимир Пучнин рассказал «Звезде», чем утвержденная сегодня президентом Морская доктрина отличается от предыдущей.  

«Главное отличие - то, что впервые в этой новой редакции прописаны национальные интересы с определением жизненно важных, важных и других районов. Впервые зафиксировано это четко. Определены, например, Арктический бассейн, Охотское море, Курильские проливы, Черноморские проливы, Балтийские проливы, Черное море, Азовское море», - заметил Пучнин. 

Разработчик доктрины подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в этих районах Мирового океана всеми имеющимися средствами, включая военно-силовые. 

«Самое главное - что мы объявили на весь мир, что мы остаемся великой морской державой, и, как великая держава, свои интересы распространяем на весь Мировой океан. Вот это доминирование США, которые всех подавляют - мы им бросаем вызов», - заявил Владимир Пучнин.

Пучнин уточнил, что Россия при реализации Морской доктрины в Мировом океане, конечно, будет учитывать и национальные интересы других государств. 

Также разработчик отметил обновление на 40 процентов раздела про вызовы, опасности и риски национальной безопасности, связанные с Мировым океаном. Приоритеты определены в соответствии с изменившейся геополитической и экономической обстановкой, в связи с санкциями.

Разработчик уточнил, что упор сделан на то, чтобы не зависеть от иностранных государств. Это потребует от России перехода на технологический суверенитет в области судостроения.

Кроме этого, Пучнин отдельно отметил еще одно слабое место в российской правовой базе, связанной с морской деятельностью. К сожалению, в настоящее время закон о мобилизации от 1997 года практически не прописывает порядок призыва гражданских судов для усиления ВМФ. Но в новой морской доктрине прописаны новые направления, что можно сделать в этом плане. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:33 В стране и мире
Собчак сообщила, что Чубайс в реанимации
16:33 Армия
Видео
В Дагестане день ВМФ отметили парадом кораблей Каспийской флотилии
16:23 В стране и мире
Видео
В новой Морской доктрине раскрыты планы РФ по развитию экспорта энергоресурсов
16:15 В стране и мире
Путин посетил Петропавловский собор после утверждения новой Морской доктрины России
13:48 Вопросы истории
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Популярное
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.