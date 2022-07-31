Разработчик Морской доктрины РФ назвал ее вызовом доминированию США в Мировом океане

Разработчик доктрины подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в важных и жизненно-важных районах Мирового океана всеми имеющимися средствами, включая военно-силовые.

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Один из разработчиков новой Морской доктрины России, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Владимир Пучнин рассказал «Звезде», чем утвержденная сегодня президентом Морская доктрина отличается от предыдущей.

«Главное отличие - то, что впервые в этой новой редакции прописаны национальные интересы с определением жизненно важных, важных и других районов. Впервые зафиксировано это четко. Определены, например, Арктический бассейн, Охотское море, Курильские проливы, Черноморские проливы, Балтийские проливы, Черное море, Азовское море», - заметил Пучнин.

Разработчик доктрины подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в этих районах Мирового океана всеми имеющимися средствами, включая военно-силовые.

«Самое главное - что мы объявили на весь мир, что мы остаемся великой морской державой, и, как великая держава, свои интересы распространяем на весь Мировой океан. Вот это доминирование США, которые всех подавляют - мы им бросаем вызов», - заявил Владимир Пучнин.

Пучнин уточнил, что Россия при реализации Морской доктрины в Мировом океане, конечно, будет учитывать и национальные интересы других государств.

Также разработчик отметил обновление на 40 процентов раздела про вызовы, опасности и риски национальной безопасности, связанные с Мировым океаном. Приоритеты определены в соответствии с изменившейся геополитической и экономической обстановкой, в связи с санкциями.

Разработчик уточнил, что упор сделан на то, чтобы не зависеть от иностранных государств. Это потребует от России перехода на технологический суверенитет в области судостроения.

Кроме этого, Пучнин отдельно отметил еще одно слабое место в российской правовой базе, связанной с морской деятельностью. К сожалению, в настоящее время закон о мобилизации от 1997 года практически не прописывает порядок призыва гражданских судов для усиления ВМФ. Но в новой морской доктрине прописаны новые направления, что можно сделать в этом плане.