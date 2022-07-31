Морская доктрина: гражданские суда могут вводиться в состав ВС РФ в военное время

Сегодня российский лидер перед парадом в день Военно-морского флота утвердил новую Морскую доктрину России, а также Корабельный устав ВМФ.

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Гражданские суда и экипажи , которые заранее прошли подготовку, в соответствии с новой Морской доктриной могут вводиться в состав российских ВС в военное время, следует из документа, подписанного сегодня президентом Владимиром Путиным.

«Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности...направлены на обеспечение ввода в состав Вооруженных сил Российской Федерации заранее подготовленных гражданских судов и экипажей, а также на подготовку объектов морской деятельности к функционированию в военное время», - утверждается документом.

Сегодня российский лидер перед парадом в день Военно-морского флота утвердил новую Морскую доктрину России, а также Корабельный устав ВМФ. Соответствующие указы об утверждении этих документов глава государства подписал в Петропавловской крепости.

В частности, Доктриной обозначается, что курс США на доминирование и рост активности Североатлантического альянса являются вызовами и угрозами нацбезопасности Российской Федерации в Мировом океане.