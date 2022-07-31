Армия Армия Армия

Морская доктрина: гражданские суда могут вводиться в состав ВС РФ в военное время

Анна Назайкина
16:25 31.07.2022
Сегодня российский лидер перед парадом в день Военно-морского флота утвердил новую Морскую доктрину России, а также Корабельный устав ВМФ.
Морская доктрина: гражданские суда могут вводиться в состав ВС РФ в военное время
© Фото: Serguei Fomine, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Гражданские суда и экипажи , которые заранее прошли подготовку, в соответствии с новой Морской доктриной могут вводиться в состав российских ВС в военное время, следует из документа, подписанного сегодня президентом Владимиром Путиным.

«Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности...направлены на обеспечение ввода в состав Вооруженных сил Российской Федерации заранее подготовленных гражданских судов и экипажей, а также на подготовку объектов морской деятельности к функционированию в военное время», - утверждается документом.

Сегодня российский лидер перед парадом в день Военно-морского флота утвердил новую Морскую доктрину России, а также Корабельный устав ВМФ. Соответствующие указы об утверждении этих документов глава государства подписал в Петропавловской крепости.

В частности, Доктриной обозначается, что курс США на доминирование и рост активности Североатлантического альянса являются вызовами и угрозами нацбезопасности Российской Федерации в Мировом океане.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:33 Армия
Видео
В Дагестане день ВМФ отметили парадом кораблей Каспийской флотилии
16:23 В стране и мире
В новой Морской доктрине раскрыты планы РФ по развитию экспорта энергоресурсов
16:15 В стране и мире
Путин посетил Петропавловский собор после утверждения новой Морской доктрины России
15:12 Армия
Видео
Испытание водой: экипажи БТР показали мастерство в День ВМФ в Североморске
13:48 Вопросы истории
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Популярное
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.