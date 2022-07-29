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Сила Черноморского флота: как прошла подготовка к параду на День ВМФ в Новороссийске

Виктория Косогляденко
13:07 29.07.2022
В ходе праздника 31 июля будут продемонстрированы боевые возможности кораблей, пройдет имитация морского боя, а также десантники высадятся на побережье.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Новороссийске завершилась подготовка к Военно-морскому параду на День ВМФ. В бухте на Черном море сейчас стоят боевые корабли, которые 31 июля будут задействованы в торжественном смотре. Кадры с места показала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

«Только по праздникам корабли внушительным составом подолгу ходят по бухте. На катере специально отошли от пристани Новороссийской военно-морской базы, чтобы увидеть этот ударный строй», - сказала она.

В парадном строю на бочках, с флагами расцвечивания на мачтах стоят не только корабли Черноморского флота, но и Северного флота. Среди них большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Оленегорский горняк».

«В Новороссийскую бухту ведут сотни морских путей, но каждый раз на несколько часов навигация как будто замирает, чтобы не мешать, когда в акватории морской бой. Вот прямо сейчас десант спешит на штурм побережья», - добавила корреспондент.

Новороссийск - порт приписки семи подлодок Черноморского флота, в том числе новейших «Варшавянок» проекта 636. Они и сейчас выполняют задачи в акваториях южных морей, но мимоходом тоже становятся участницами парадов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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