Поступь парадных расчетов: как идет генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ на СФ

На рейде в Кольском заливе уже сформирован парадный строй кораблей и подлодок Северного флота - они примут участие в параде ко Дню ВМФ России. Но военные моряки готовы блеснуть выправкой не только на море, но и на суше.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен работает в Североморске. На повестке дня - генеральная репетиция парада ко Дню военно-морского флота России.

Там, на рейде в Кольском заливе, уже сформирован парадный строй кораблей и подлодок Северного флота - они примут участие в параде ко Дню ВМФ России. Но военные моряки готовы блеснуть выправкой не только на море, но и на суше.

«Генеральная репетиция празднования Дня ВМФ сегодня начинается с сухопутной части. Вынос знамени, митинг, командующий объезжает парадные расчеты и приветствует военнослужащих. Дальше - торжественный марш. В пешей колонне экипажи идут стройными рядами, уверенно чеканят шаг. Репетиция программы сегодня полная, "от и до", с посекундной сверкой. Особое внимание приковано к водной глади», - прокомментировала корреспондент.

Сообщается, что самым крупным участником парада станет тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Именно с его борта в воскресенье командующий Северным флотом и поздравит военных моряков и гостей с Днем ВМФ.

Ранее «Звезда» показывала, как прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов