На украинской мине-лепестке в Донецке подорвался мужчина

Происшествие случилось в воскресенье утром в Кировском районе.

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В Кировском районе Донецка мужчина подорвался на мине «Лепесток». Об этом сегодня утром сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Поступила информация о ранении - подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 «Лепесток» гражданского лица - мужчины 1980 года рождения», - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне украинцы осыпали минами жилые кварталы Донецка. Как отмечает корреспондент «Звезды», так близко к центральным улицам города «Лепестки» еще не прилетали.

Противопехотные мины нажимного действия были сброшены украинскими националистами при обстреле из реактивных систем залпового огня.