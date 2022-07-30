ВСУ снова осыпали минами-лепестками жилые районы Донецка

Как заявили в штабе теробороны ДНР, противопехотные мины нажимного действия были сброшены украинскими националистами при обстреле из реактивных систем залпового огня.

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ВСУ снова осыпали минами-лепестками жилые кварталы Донецка. Как отмечает корреспондент «Звезды», так близко к центральным улицам города «Лепестки» еще не прилетали.

Как заявили в штабе теробороны ДНР, противопехотные мины нажимного действия были сброшены украинскими националистами при обстреле из реактивных систем залпового огня.

«ПМФ-1 обнаружены по следующим улицам, проспектам и переулкам: Мира; Университетская; Орешкова; Ватутина; Челюскинцев; Любавина; Щорса; Богдан Хмельницкого», - говорится в сообщении.

Жителей города призвали быть внимательными и осторожными. В штабе также предупредили, что к подобного рода предметам ни в коем случае нельзя прикасаться.

Накануне также сообщалось, что украинскими РСЗО были сброшены на Кировский район Донецка «Лепестки».