ВСУ снова осыпали минами-лепестками жилые районы Донецка
ВСУ снова осыпали минами-лепестками жилые кварталы Донецка. Как отмечает корреспондент «Звезды», так близко к центральным улицам города «Лепестки» еще не прилетали.
Как заявили в штабе теробороны ДНР, противопехотные мины нажимного действия были сброшены украинскими националистами при обстреле из реактивных систем залпового огня.
«ПМФ-1 обнаружены по следующим улицам, проспектам и переулкам: Мира; Университетская; Орешкова; Ватутина; Челюскинцев; Любавина; Щорса; Богдан Хмельницкого», - говорится в сообщении.
Жителей города призвали быть внимательными и осторожными. В штабе также предупредили, что к подобного рода предметам ни в коем случае нельзя прикасаться.
Накануне также сообщалось, что украинскими РСЗО были сброшены на Кировский район Донецка «Лепестки».