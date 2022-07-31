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Зримая мощь и сила: в МО рассказали, какая техника принимает участие в параде ко Дню ВМФ

Виктория Ивашечкина
11:35 31.07.2022
В общей сложности в торжественных мероприятиях задействовано свыше 12 тысяч военнослужащих.
Зримая мощь и сила: в МО рассказали, какая техника принимает участие в параде ко Дню ВМФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Минобороны России рассказали, какая техника принимает участие в Главном параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. В акваториях Невы и Кронштадтского рейда начались торжественные мероприятия. Парад посвящен 326 годовщине создания Российского регулярного флота.

«В общей сложности в Главном военно-морском параде и в парадах в пунктах базирования флотов задействовано свыше 12 тысяч военнослужащих, около двухсот кораблей, подводных лодок и судов различных классов, свыше шестидесяти воздушных судов, около 50 единиц боевой техники», - говорится в сообщении МО.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоит из морской, воздушной и береговой составляющих. Участие в нем принимают 40 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, 42 летательных аппарата морской авиации и Воздушно-космических сил, около 3500 военнослужащих.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«На рейде Невы в параде в статической составляющей принимают участие новейший фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", корвет "Меркурий", малый ракетный корабль "Великий Устюг". Возглавляет строй статической парадной линии 54-пушечный линейный парусный корабль "Полтава"», - сказано в сообщении Министерства обороны.

Динамическая часть парада на акватории реки Невы представлена прохождением вдоль Адмиралтейской набережной 17 кораблей исторической ретроспективы создания Военно-Морского Флота и современных надводных сил.

Историческую часть парада откроют скоростные десантные катера на воздушной каверне типа «Серна». В парадном строю также проследует группа противодиверсионных и патрульных катеров типа «Раптор» и «Грачонок» - катер «Евгений Колесников» под управлением женского экипажа Балтфлота и катера Краснознаменной Каспийской флотилии.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Завершат прохождение парадного строя в акватории Невы группы патрульных катеров проекта «Мангуст» Пограничного управления ФСБ России и катера МЧС России «14М» и «Марлин-900».

Завершающей частью Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте станет пролет парадного строя морской авиации ВМФ России. В небе над исторической частью города и Финским заливом можно будет увидеть истребители Су-27, многофункциональные истребители корабельного базирования МиГ-29К, перехватчики МиГ-31.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав военно-морского флота России. Соответствующие указы Путин подписал в Петропавловской крепости, перед началом Главного военно-морского парада. 

Во время своего выступления глава государства заявил, что отечественный флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами.

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