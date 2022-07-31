Зримая мощь и сила: в МО рассказали, какая техника принимает участие в параде ко Дню ВМФ

В общей сложности в торжественных мероприятиях задействовано свыше 12 тысяч военнослужащих.

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В Минобороны России рассказали, какая техника принимает участие в Главном параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. В акваториях Невы и Кронштадтского рейда начались торжественные мероприятия. Парад посвящен 326 годовщине создания Российского регулярного флота.

«В общей сложности в Главном военно-морском параде и в парадах в пунктах базирования флотов задействовано свыше 12 тысяч военнослужащих, около двухсот кораблей, подводных лодок и судов различных классов, свыше шестидесяти воздушных судов, около 50 единиц боевой техники», - говорится в сообщении МО.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоит из морской, воздушной и береговой составляющих. Участие в нем принимают 40 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, 42 летательных аппарата морской авиации и Воздушно-космических сил, около 3500 военнослужащих.