Путин, Шойгу и Евменов поздравляют военных моряков с Днем ВМФ на Кронштадтском рейде
Президент РФ Владимир Путин на катере «Раптор» в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и в акватории Финского залива. Бортовой номер катера 001.
Глава государства приветствует и поздравляет экипажи с Днем Военно-морского флота. Моряки отвечают президенту многократным «ура».
На параде в Петербурге по акватории Невы пройдут более 40 кораблей и катеров. Также примет участие первый женский экипаж патрульного катера«Раптор». В воздушной части будет задействовано более 40 самолетов и вертолетов. Всего в параде примет участие более 3,5 тысяч военнослужащих.
Кроме того, Путин сегодня утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ. Указы будут подписаны перед началом парада.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов