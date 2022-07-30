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МО РФ: Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню против украинцев

12:46 30.07.2022
Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Владимир Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков, комментируя удар по следственному изолятору в Еленовке.

Напомним, накануне ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 50 украинских военнопленных.

Еще 73 человека получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин обвинил Вашингтон и Владимира Зеленского в ударе по следственному изолятору. По его словам, это сделали, чтобы не допустить нового Нюрнбергского процесса.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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