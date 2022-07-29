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В Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли ракетные удары в районе Каховской ГЭС

Анна Назайкина
15:29 29.07.2022
Утверждается, что украинские войска намеренно наносят удар по району ГЭС, несмотря на то что там в настоящий момент находится большое количество гражданских автомобилей.
В Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли ракетные удары в районе Каховской ГЭС
© Фото: ТРК "Звезда"
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ВСУ нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на главу администрации района Владимира Леонтьева.

«В два часа ночи и сейчас прямо днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО», - заявил он.

Леонтьев утверждает, что украинские войска намеренно наносят удар по району ГЭС, несмотря на то что там в настоящий момент находится большое количество гражданских автомобилей, которые едут на другой берег по дамбе ГЭС. По его словам, в результате действий ВСУ пострадала дорога на подъезде к предприятию.

Пять дней назад украинская армия также обстреляла район гидроэлектростанции из реактивной системы залпового огня HIMARS. Американские боевые машины РСЗО были поставлены Киеву Вашингтоном. Тогда утверждалось, что после атаки украинских националистов мост, проходящий по дамбе электростанции, получил повреждения.

В конце мая ранее в Херсонскую область приезжала группа иностранных журналистов. Первым пунктом в их маршруте стала Каховская ГЭС. Тогда представители западной прессы убедились в том, что объект, находящийся под контролем ВС РФ, работает на полную мощность.

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