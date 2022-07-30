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МО РФ опубликовало видео боевой работы танковых экипажей Народной милиции ДНР

09:11 30.07.2022
На кадрах видно, как танкисты уничтожают огневые точки украинских боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало видео боевой работы танковых экипажей 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.

На кадрах видно, как танкисты уничтожают огневые точки украинских боевиков. Потом сразу уходят из-под огня вражеской артиллерии. Далее взвод выдвигается к разведанному опорному пункту ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной операции. В ходе выполнения заданий они отрабатывают задачи визуальной разведки, и в случае обнаружения военных объектов, боевой техники, разведывательно-диверсионных групп ВСУ уничтожают их.

Также МО РФ показало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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