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В воздухе и на земле: кадры боевой работы группы огневой поддержки авиации на Украине

06:44 30.07.2022
Экипажи вертолетов сопровождают воинские колонны, занимаются доставкой десанта, грузов и авиационной поддержкой подразделений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной операции. Экипажи вертолетов сопровождают воинские колонны, занимаются доставкой десанта, грузов и авиационной поддержкой подразделений.

В ходе выполнения заданий они отрабатывают задачи визуальной разведки, и в случае обнаружения военных объектов, боевой техники, разведывательно-диверсионных групп ВСУ уничтожают их.

Военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ выходят на маршруты патрулирования ежедневно по несколько раз. Они выполняют групповые полеты на предельно малой высоте, а также отрабатывают маневры ухода от огня противника.

На стрелков групп огневой поддержки армейской авиации возложены задачи по сопровождению воинских колонн и гуманитарных грузов по дорогам общего пользования. Они прикрывают вертолеты с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности. Также зачастую военнослужащие помогают эвакуировать мирных жителей. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе.

«Выполняем задачи и мероприятия, такие как сопровождение гуманитарных и военных грузов, досмотр подозрительной техники, а также ее разминирование. Осуществляем поисково-спасательные действия в случае нештатных ситуаций», - рассказал командир разведывательного взвода Степан.

Так, например, недавно военные отреагировали на сообщение фермеров, которые рассказали о брошенном возле леса автомобиле. Его осторожно осмотрели и нашли в багажнике кофр от ПЗРК западного образца. В бардачке лежала папка с бумагами, а рядом с машиной отстрелянный переносной зенитный ракетный комплекс «Javelin». При этом все время группу разведчиков на земле прикрывает вертолет Ка-52.

Основная задача военнослужащих групп огневой поддержки – сопровождение ударных смешанных групп вертолетов. В случаи нештатной ситуации разведчики должны обеспечить безопасность летчиков на земле и невредимыми доставить их к месту базирования. Часто группы эвакуируют гражданских раненых из населенных пунктов, которые обстреливают минометы и артиллерия ВСУ. Досмотр подозрительных легковых машин, сельхозтехники – также не редкость.

Командир взвода Степан вспоминает, как вместе с бойцами обезвредили брошенную украинскую самоходку. В САУ обнаружили растяжку. И много ценных трофеев.

«Мы все сделали, разминировали, гранату достали. Осмотрели технику. Тоже документация была, на машину, были карты различного характера, брошенные вещи, вооружение было брошенное, гранаты и так далее», - вспоминает разведчик.

Приходится работать и с местным населением. По ходу движения обращают внимание на скопление людей, любителей фотографировать и снимать на видео вертолеты. Тогда военные садятся, проверяют документы и содержимое смартфонов. Как правило, жители прифронтовой зоны просто ищут связь или интернет. Но попадаются и провокаторы-наводчики. Их задерживают и передают соответствующим структурам. 

Ранее «Звезда» показывала кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Управляемые ракеты «Вихрь» разведывательно-ударного вертолета Ка-52 с лазерным наведением, установленные на борту, уничтожают опорный пункт и легкобронированную технику украинских войск, тщательно замаскированную в лесу.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

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