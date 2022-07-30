В стране и мире Пентагон сообщил о закупках ЗРК NASAMS для поддержки Украины Максим Крюков Подробной информации о заключении контрактов представитель Пентагона не сообщил. © Фото: Liu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Минобороны Соединенных Штатов Америки, согласно утвержденной программе финансирования военной помощи Украине, ведет закупки зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. «Подробной информации о специфике процесса заключения контрактов я вам не предоставлю, но мы уже в процессе закупок. Потому что мы, когда объявили об Инициативе содействия безопасности Украины, в том числе имели в виду закупки NASAMS. И мы продвигаемся с этим вопросом», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства. Ранее Кабмин ФРГ одобрил продажу Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Это вооружение выпускает частный производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Сделкой утверждается производство ста самоходных гаубиц, которые будут стоить Украине 1,7 миллиарда евро. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что поддержка киевского режима в убийстве мирных жителей Донбасса со стороны западных стран не будет забыта народами России и Украины. Дипломат отметил, что государства, которые поставляют Украине оружие, «сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика