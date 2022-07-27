Кабмин ФРГ одобрил продажу Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Кабмин ФРГ одобрил продажу Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, передает Spiegel со ссылкой на источники.
Это вооружение выпускает частный производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Как уточнили в издании, еще в апреле украинские власти обратились к компании с предложением приобрести гаубицы.
По словам представителя KMW, компания представила соответствующее заявление властям страны 11 июля и по прошествии двух дней получила согласие.
Сделкой утверждается производство 100 самоходных гаубиц, которые будут стоить Киеву 1,7 миллиарда евро. По данным Spiegel, такая сумма в несколько раз превышает цену за прошлые поставки.
О том, что украинские войска применяют в Донбассе немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, писала газета Bild еще в конце июня.