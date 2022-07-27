Сделкой утверждается производство ста самоходных гаубиц, которые будут стоить Украине 1,7 миллиарда евро.

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Кабмин ФРГ одобрил продажу Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, передает Spiegel со ссылкой на источники.

Это вооружение выпускает частный производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Как уточнили в издании, еще в апреле украинские власти обратились к компании с предложением приобрести гаубицы.

По словам представителя KMW, компания представила соответствующее заявление властям страны 11 июля и по прошествии двух дней получила согласие.

Сделкой утверждается производство 100 самоходных гаубиц, которые будут стоить Киеву 1,7 миллиарда евро. По данным Spiegel, такая сумма в несколько раз превышает цену за прошлые поставки.

О том, что украинские войска применяют в Донбассе немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, писала газета Bild еще в конце июня.