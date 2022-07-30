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Полянский: народы РФ и Украины не забудут помощь Запада в убийстве Киевом жителей Донбасса

Максим Крюков
03:35 30.07.2022
Он также призвал задуматься над тем, что после завершения кризиса РФ, Украине и странам Запада в любом случае придется жить рядом и сотрудничать.
Полянский: народы РФ и Украины не забудут помощь Запада в убийстве Киевом жителей Донбасса
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Поддержка киевского режима в убийстве мирных жителей Донбасса со стороны западных стран не будет забыта народами России и Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам… Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом», — сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

Дипломат отметил, что государства, которые поставляют Украине оружие, «сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад». Он также призвал задуматься над тем, что после завершения кризиса РФ, Украине и странам Запада в любом случае придется жить рядом и сотрудничать.

Ранее украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив в течение часа шесть снарядов калибром 155 мм. Крупнокалиберные артиллерийские установки калибром 155 миллиметров стоят на вооружении стран НАТО.

Также стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что американские конгрессмены сообщили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS. Политик подчеркнул, что в настоящее время основным вопросом является поставка боеприпасов для РСЗО с Запада.

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