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ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами калибром 155 мм

Максим Крюков
02:00 30.07.2022
В общей сложности украинскими военными было выпущено шесть снарядов из крупнокалиберной артиллерии.
ВСУ обстреляли два района Донецка снарядами калибром 155 мм
© Фото: РИА Новости
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Украинские войска обстреляли Киевский и Калининский районы Донецка, выпустив в течение часа шесть снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«23:34 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Калиниский р-ны): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 00:26 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Калиниский р-ны): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении представительства.

Крупнокалиберные артиллерийские установки калибром 155 миллиметров стоят на вооружении стран НАТО.

Накануне стало известно, что в Донецке из-за обстрела ВСУ 33 горняка заблокированы в шахте им. Засядько. Сотрудники уже оповещены о произошедшем. Они передвигаются к основному стволу, по которому будут выходить на поверхность.

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