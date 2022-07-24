Глава офиса Зеленского объявил о планах США поставить Киеву еще 30 РСЗО

В настоящее время основным вопросом является поставка боеприпасов для РСЗО с Запада, подчеркнул Андрей Ермак.

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что американские конгрессмены сообщили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS. Решение было принято после встречи украинского лидера Владимира Зеленского с американской стороной.

«После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», - написал Ермак у себя в Telegram.

Политик подчеркнул, что в настоящее время основным вопросом является поставка боеприпасов для РСЗО с Запада.

Ранее вооруженные силы Украины подвергли обстрелу район Каховской ГЭС в Херсонской области из РСЗО HIMARS производства США. После атаки украинских войск мост, который проходит по дамбе электростанции, получил повреждения.