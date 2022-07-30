Эксперт рассказал, кто виноват в запутанной ситуации с ремонтом турбин «Северного потока»

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Европа сама загнала себя в ловушку в ситуации с поставками газа, к этому приложил руку Вашингтон и теперь со своими проблемами Запад должен разбираться сам, не перекладывая ответственность на Россию. Об этом «Звезде» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

По его словам, ситуация с ремонтом турбин для российского газопровода юридически достаточно запутанная, однако запутали ее сами западные страны.

«Я уверен, что там дело не обошлось без консультации в городе-герое Вашингтоне по этому вопросу, вот пусть они это и распутывают. Если они сами загнали себя в ловушку и теперь представители компании Siemens боятся лишний раз какое-то распоряжение отдать своим техникам и своим логистам, потому что они боятся нарушить ту или иную норму права той или иной страны, так это проблема как раз и компании Siemens, и тех правительств, которые эту норму права создавали», - подчеркнул Митрахович.

Ответственность на Россию за свои собственные юридические проблемы перекладывать не нужно, отметил он.

«Газпром» 25 июля объявил, что прекращает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая». Поставки по «Северному потоку» таким образом сократились до 20 процентов от общей мощности. В тот же день российская компания получила от немецкой компании Siemens документы по возврату первой отправленной на ремонт и задержанной в Канаде из-за санкций турбины. Однако Москва отметила, что эти бумаги никак не решают проблемы и из-за них возникает еще больше неопределенностей.