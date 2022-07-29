В СК заявили, что пожар в хостеле в Москве мог начаться с проводки

Как сообщалось ранее, в результате трагедии погибли восемь человек, четыре человека были госпитализированы.

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В столичном СК заявили, что неисправность электропроводки является одной из основных версий пожара в хостеле в Москве, в результате которого погибли восемь человек.

«Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая. В настоящее время допрашивается руководство хостела», - говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram-канале.

На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующее требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Напомним, пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве в ночь на пятницу, 29 июля. Уточнялось, что в результате трагедии погибли восемь человек, четыре человека были госпитализированы. Также местные жители рассказали, что обитатели хостела прыгали из окон второго этажа, чтобы спастись от огня и дыма. Подчеркивалось, что в здании было два пожарных выхода, но один был объят пламенем, а другой заблокирован.