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«Взрывы как фейерверки»: очевидица рассказала о подробностях смертельного пожара в московском хостеле

Максим Крюков
03:03 29.07.2022
По ее словам, сотрудникам МЧС пришлось выбить дверь в квартире напротив, чтобы спасти женщину, которая оказалась заблокированной из-за пламени с другой стороны.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очевидица страшного пожара в хостеле на Алма-Атинской улице, в результате которого погибли восемь человек и еще трое пострадали, рассказала «Звезде» о подробностях происшествия.

«Я проснулась от того, что на первом этаже шли как будто взрывы, как фейерверки. Я выглянула в окно, оттуда густой дым валил. Много-много взрывных маленьких таких было. Я выбежала в коридор, стала стучать соседям в дверь, сказала, что мы горим. У нас весь коридор был в дыму, дышать было невозможно», - поделилась Ольга Мишуровская.

Также она добавила, что после оповещения соседей в панике стала собирать документы и необходимые вещи. Кроме того, по словам Ольги, сотрудникам МЧС пришлось выбить дверь в квартире напротив, чтобы спасти женщину из заблокированной с другой стороны пламенем квартиры.

Ранее очевидец происшествия на юге Москве рассказал, как спасали людей из горящего хостела. Мужчина сказал, что постояльцы общежития не могли выбраться самостоятельно из-за решетки на окнах.

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