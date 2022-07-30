Bloomberg: цены на электроэнергию в Европе снова обновили исторический максимум

По версии издания, цены на электричество выросли в связи с экстремальной жарой на европейском континенте. Кроме того, на рост тарифов также повлияло сокращение поставок российского газа в европейские страны.

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Показатели стоимости электроэнергии в странах Европы обновили исторические максимумы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По версии издания, цены на электричество выросли в связи с экстремальной жарой на европейском континенте. Кроме того, на рост тарифов также повлияло сокращение поставок российского газа в европейские страны.

Ранее британский журнал The Spectator написал, что Великобритания переплатила за поставки электроэнергии, которую стране пришлось закупать у Бельгии, пять тысяч процентов в связи с аномальной жарой в Европе этим летом и ограничением импорта российского газа. Издание также отмечает, что дефицит газа существенно ударил по экономике Германии, поэтому зимой европейские страны будут вынуждены сократить потребление данного вида сырья на 15%, чтобы «спасти промышленность Германии».

Также стало известно, что канцлер Австрии заявил о крахе промышленности в случае введения эмбарго на российский газ. Он отметил, что дело не только в зависимости австрийской экономики от российского топлива, но и в зависимости от него немецкой промышленности. В случае ее краха рухнет и промышленность Австрии, что приведет к массовой безработице.