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Spectator: Британия переплатила 5000% за электричество из-за отказа от российского газа

Максим Крюков
04:10 29.07.2022
Издание также отмечает, что дефицит газа существенно ударил по экономике Германии, поэтому зимой европейские страны будут вынуждены сократить потребление данного вида сырья на 15%, чтобы «спасти промышленность Германии».
Spectator: Британия переплатила 5000% за электричество из-за отказа от российского газа
© Фото: Tim Ireland, Xinhua, Global Look Press
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Великобритания переплатила за поставки электроэнергии, которую стране пришлось закупать у Бельгии, пять тысяч процентов в связи с аномальной жарой на европейском континенте этим летом и ограничением импорта российского газа. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Даже Великобритания не застрахована от потрясений, обрушившихся на соседей. На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне», - говорится в статье.

Российская газовая корпорация «Газпром» заявила о снижении с 16 июня прокачки топлива по основному трубопроводу «Северный поток» до 40 процентов от пропускной способности из-за возникших проблем с техническим обслуживанием газовых турбин на компрессорной станции «Портовая». До 21 июля газопровод приостанавливали для проведения плановых инженерно-технических работ.

После того, как поставки были возобновлены, 25 июля «Газпром» сообщил об остановке эксплуатации еще одного агрегата Siemens, нуждающийся в ремонте, в результате чего транзит топлива по «Северному потоку» в страны Европы упал до 20 процентов от номинальной мощности. Теперь компания прокачивает не более 33 млн кубометров в сутки.

В материале также отмечается, что дефицит газа существенно ударил по экономике Германии, поэтому зимой европейские страны будут вынуждены сократить потребление данного вида сырья на 15%, чтобы «спасти промышленность Германии».

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как энергетический кризис повлиял на страны Европы. В Британии ради экономии призовут отказаться от привычных вещей. Правительство разработало специальную стратегию на случай нехватки газа перед зимой - по радио, телевидению и с уличных плакатов людей будут просить выключать дома свет и терморегуляторы.

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