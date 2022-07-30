В школах России введут новый формат классных часов

В августе Минпросвещения проведет с учителями ряд конференций, где подготовит работу по этому направлению.

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С 5 сентября этого года в российских школах появятся классные часы, которые будут посвящены ценностям общества РФ, закрепленным в стратегии нацбезопасности. Об этом рассказал начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Он подчеркнул, что Министерство просвещения исходит из того, что новые классные часы будут проводиться во всех школах. Ведомство проведет с учителями в августе ряд конференций, где подготовит работу по этому направлению. Называться классные часы будут «Разговоры о важном», передает ТАСС.

Новиков подчеркнул, что мероприятия могут проводиться в разных формах. По его словам, это могут быть обсуждения фильма, общение с экспертами и так далее.

В июне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство утвердило стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна в школах.

В апреле Сергей Кравцов уточнил информацию о введении уроков истории с первого класса. По словам главы Министерства просвещения, это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов.