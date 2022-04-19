Кравцов уточнил информацию о введении уроков истории с 1-го класса

По словам главы Минпросвещения, это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов.

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Сергей Кравцов уточнил информацию о введении уроков истории с первого класса. По словам главы Министерства просвещения, это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов.

«У нас с первого класса будет историческое просвещение, это не уроки истории, уроки будут проводиться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета "Окружающий мир" историю своего края, свой малой родины. Посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности», - объяснил глава ведомства.

Ранее министр заявлял, что первоклассники российских школ начнут изучать историю. В настоящее время этот предмет появляется в программе только в пятом классе.

Заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе со «Звездой» рассказал о новом виде уроков в школах страны. Преподаватель по просьбе московского правительства записывал видеолекцию для школьников на тему «Новые реалии. Жизнь в условиях санкций».