В стране и мире Минпросвещения РФ утвердило стандарт поднятия флага в школах Игнат Далакян По словам главы Минпросвещения, стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: Министерство просвещения России утвердило стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна в школах. Об этом заявил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. «Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», - цитирует ТАСС слова Кравцова. Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что Единый государственный экзамен сохранится при отказе от Болонской системы образования. В ведомстве отметили, что ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи и он сохранится при переходе на новую систему высшего образования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика