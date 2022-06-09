Минпросвещения РФ утвердило стандарт поднятия флага в школах
По словам главы Минпросвещения, стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ.
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Министерство просвещения России утвердило стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна в школах. Об этом заявил глава Минпросвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», - цитирует ТАСС слова Кравцова.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что Единый государственный экзамен сохранится при отказе от Болонской системы образования. В ведомстве отметили, что ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи и он сохранится при переходе на новую систему высшего образования.