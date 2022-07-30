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NYT: Госдеп США сопротивляется признанию России государством-спонсором терроризма

Сергей Лебедев
12:08 30.07.2022
Признание может привести к введению санкций против союзников США, которые ведут бизнес в России.
NYT: Госдеп США сопротивляется признанию России государством-спонсором терроризма
© Фото: Chen Xiaowei, Xinhua, globallookpress
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Американский Госсекретарь Энтони Блинкен сопротивляется настоятельным призывам Конгресса официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Это может привести к введению санкций против союзников США, которые ведут бизнес в России.

«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию «государством-спонсором терроризма». Но несмотря на эмоциональную привлекательность термина, Блинкен сопротивляется», - пишет газета New York Times.

Напомним, на днях Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. Согласно документу, Россия обвиняется в якобы осуществлении кампании террора и применения силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, в нанесении ударов в Сирии, поддержке «сепаратистов» в Донбассе и так далее.

Ранее в Кремле заявили, что признание России государством-спонсором терроризма повлечет за собой очень негативные последствия. С другой стороны, «трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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