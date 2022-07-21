В Кремле заявили об очень негативных последствиях, если США признают Россию «спонсором терроризма»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сегодня очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой.

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В Кремле заявили об очень негативных последствиях, если Соединенные Штаты признают Россию «спонсором терроризма». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага, хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой», - заметил Песков.

Вопрос, заданный журналистами Дмитрию Пескову, был вызван тем, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о возможности признания Конгрессом Соединенных Штатов России, как «государства-спонсора терроризма».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва и Вашингтон не контактируют по теме Украины.