В Москве задержаны владельцы сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице

Для установления точной причины возгорания был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.

© Фото: moscowproc, Telegram

В Москве задержали руководителей хостела на Алма-Атинской улице на юге столицы, где прошлой ночью произошел страшный пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще трое пострадали. Об этом сообщило Главное следственно управление Следственного комитета по городу Москве.

«В порядке ст. 91 УПК РФ задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Подозреваемыми в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, оказались 55-летний учредитель организации и 24-летний гендиректор.

Сообщается, что одной из основных версий следствия является неисправность электропроводки. Кроме того, для установления точной причины возгорания был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.

Напомним, прошлой ночью на юге Москвы произошел пожар в здании хостела по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 7, корп. 2. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Возгорание в общежитии могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования.