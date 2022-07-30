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В Москве задержаны владельцы сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице

Максим Крюков
01:15 30.07.2022
Для установления точной причины возгорания был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.
В Москве задержаны владельцы сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице
© Фото: moscowproc, Telegram
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В Москве задержали руководителей хостела на Алма-Атинской улице на юге столицы, где прошлой ночью произошел страшный пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще трое пострадали. Об этом сообщило Главное следственно управление Следственного комитета по городу Москве.

«В порядке ст. 91 УПК РФ задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Подозреваемыми в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, оказались 55-летний учредитель организации и 24-летний гендиректор.

Сообщается, что одной из основных версий следствия является неисправность электропроводки. Кроме того, для установления точной причины возгорания был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.

Напомним, прошлой ночью на юге Москвы произошел пожар в здании хостела по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 7, корп. 2. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Возгорание в общежитии могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования.

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