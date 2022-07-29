Названа предварительная причина смертельного пожара в общежитии на юго-востоке Москвы

На Алма-Атинской улице полностью перекрыто движение. В районе работают экстренные службы города.

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Возгорание в общежитии на юго-востоке Москвы могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Неисправность электрооборудования рассматривается как основная причина возникновения пожара в хостеле в Москве на Алма-Атинской улице», - сказал собеседник агентства.

Также стало известно, что на Алма-Атинской улице полностью перекрыто движение. В районе работают экстренные службы города.

Ранее в МЧС подтвердили, что в результате пожара в хостеле на улице Алма-Атинской на юго-востоке Москвы погибли восемь человек. Помимо этого, сообщается о трех пострадавших.