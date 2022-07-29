Предварительно восемь погибших: на юго-востоке Москвы горит здание общежития

По данным источника, которые пока не подтверждены официально, речь идет о восьми погибших. Информация о пострадавших уточняется.

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На юго-востоке Москвы произошел пожар в здании общежития по адресу: ул. Алма-Атинская, д.7, корп. 2. Сообщается, что люди из окон просят о помощи.

На месте происшествия уже работают экстренные службы.

По данным источника, которые пока не подтверждены официально, речь идет о восьми погибших. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящий момент пожар локализован. Сообщается, что площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Накануне стало известно, что в подмосковной Балашихе загорелась дача режиссера Всеволода Мейерхольда. Возгорание произошло в двухэтажном доме по адресу улица Есенина, дом 3. По словам очевидцев, пламя было очень сильным, был также слышен громкий хлопок.