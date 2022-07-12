После отказа Маска покупать Twitter акции компании упали на 11%

Кроме того, акции компании Tesla, которой управляет миллиардер, упали примерно на 6,5%.

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Акции Twitter упали на 11% после новости о том, что американский предприниматель Илон Маск принял решение отказаться от покупки социальной сети за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Кроме того, по информации американского канала, акции компании Tesla, которой управляет миллиардер, упали примерно на 6,5%.

Девятого июля появилась информация о том, что генеральный директор компаний Tesla и SpaceX больше не планирует покупать социальную сеть Twitter. Юрист со стороны Маска в составленном им письме обозначил претензию к Twitter. По его заявлению, руководство компании так и не предоставило информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

Также стало известно, что руководство социальной сети намерено подать в суд на американского бизнесмена. Таким образом оно намерено добиться приобретения соцсети в рамках ранее достигнутых договоренностей. Председатель совета директоров выразил уверенность, что победа будет на стороне Twitter.