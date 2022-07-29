Кровавая провокация: что известно об украинском ударе по своим же пленным в Еленовке

В данный момент в ДНР называют количество погибших и раненых - их, соответственно, 53 и 75 человек. При этом эти данные пока еще не окончательны - кто-то все еще может умереть в госпиталях.

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Число украинских военнопленных, погибших в результате удара ВСУ по колонии в Еленовке, увеличилось до 53, еще как минимум 75 получили ранения. Такие данные приводит Штаб территориальной обороны ДНР.

В колонии содержались украинские военнослужащие, которые сдались в плен с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В Еленовке сейчас находится корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

По его словам, ВСУ били по баракам учреждения из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В жилое строение, где содержались пленные на территории колонии, зафиксировано несколько прямых попаданий.

«То есть, фактически, украинские военные целенаправленно уничтожали своих же бывших сослуживцев. Сейчас на месте удара работают специалисты всех экстренных служб. Картина увиденного действительно поражает. Ведется работа по разбору завалов. От бараков, где содержались пленные, фактически ничего не осталось. Стены, крыши и перекрытия рухнули. После удара начался сильнейший пожар, который не оставил пленным ни единого шанса остаться в живых. Цифры о погибших, как я уже сказал, пока их 53 и 75 раненых, пока не окончательны. Информация продолжает поступать», - прокомментировал корреспондент.

Помимо обстрела колонии, ВСУ из «Градов», ствольной артиллерии и минометов наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам в ДНР. В частности, бьют по Донецку, Макеевке, Ясиноватой. Сегодня ночью снаряды украинской реактивной системы залпового огня обрушились на Иловайск. Они попали в местное предприятие, оно загорелось, зарево было видно в радиусе нескольких километров. Сейчас трасса, ведущая в город, перекрыта.

Кроме того, на жилые районы Донецка украинские националисты сбросили более 600 запрещенных противопехотных мин «Лепесток». Один человек не заметил ловушку и подорвался на ней. Сейчас он больнице. Также несколько мин нашли и уничтожили сами жители, причем подручными средствами.

Сейчас территорию осматривают саперы. Что касается пострадавших мирных жителей в результате обстрелов республики со стороны ВСУ, то сейчас сообщается как минимум о трех пострадавших мирных жителях.

Ранее в МО РФ украинский удар по своим же пленным в Еленовке назвали кровавой провокацией киевского режима.