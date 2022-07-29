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«Коммерсантъ»: Украина начала физический реверс газа из Словакии

Сергей Лебедев
09:01 29.07.2022
Объем ожидаемых поставок составляет 0,53 миллиона кубометров в сутки.
«Коммерсантъ»: Украина начала физический реверс газа из Словакии
© Фото: Виталий Белоусов, РИА НОвости
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С четверга украинский «Нафтогаз» впервые с марта начал физический реверс газа из Словакии. Объем ожидаемых поставок составляет 0,53 миллиона кубометров в сутки. Ранее Украина уже прибегала к виртуальному реверсу, который позволяет получать топливо из общего потока, покупая его у других стран.

Сейчас эта схема неэффективна, так как европейские страны сами столкнулись с дефицитом газа из-за снижения объемов поставок по «Северному потоку». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

В данный момент самым крупным внешним поставщиком «голубого топлива» осталась Польша. Оттуда физический поток газа составляет 2,7 миллиона кубометров в сутки.

Напомним, ранее стало известно, что Германия вскоре может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за нехватки газа. Индустрии бумагопроизводства стоит опасаться мер правительства по экономии «голубого топлива». Эксперты не исключают, что власти могут ограничить подачу газа для второстепенных отраслей. Тогда страна столкнется с нехваткой важных продуктов.

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