Без российского газа немцы могут остаться без туалетной бумаги

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Германия вскоре может столкнуться с дефицитом товаров из бумаги из-за нехватки газа. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер. По его словам, индустрии бумагопроизводства стоит опасаться мер правительства по экономии голубого топлива. Шаллер не исключает, что власти могут ограничить подачу газа для второстепенных отраслей. Тогда страна столкнется с нехваткой важных продуктов.

«На самом деле бумага повсюду. То, что газеты на ней печатаются, понятно должно быть большинству людей. Но мы также говорим и об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения или транспортировки продуктов питания. Лекарства также упаковываются в коробки с листком-вкладышем. Однако картон встречается и во многих предметах гигиены - например, в туалетной бумаге», - передает ТАСС слова предпринимателя.

Напомним, недавно в ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Согласно ему, европейские страны добровольно сократят потребление голубого топлива в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.