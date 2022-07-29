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В МО РФ показали кадры работы артиллеристов народной милиции ДНР

06:33 29.07.2022
Военнослужащие огнём 152-мм орудий Д-20 и 2А-36 уничтожают укрепления и опорные пункты ВСУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны Российской Федерации показали кадры боевой работы артиллерийских подразделений 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие огнём 152-мм орудий Д-20 и 2А-36 уничтожают укрепления и опорные пункты Вооруженных сил Украины.

В ходе выполнения огневых задач расчеты беспилотных летательных аппаратов передают координаты разведанных целей артиллеристам. После чего по укрепленным объектам и живой силе противника наносится удар.

Ранее «Звезда» уже показывала, как 152-мм орудия ДНР перемалывают украинскую оборону под Авдеевкой. Огонь тяжелыми снарядами по военным ВСУ ведется как залпами, так и одиночными выстрелами. В итоге от методично выстраивавшейся долгие годы обороны ничего не остается.

От артиллеристов под Донецком зависит очень многое. Они должны подавить противника и разрушить его укрепления, чтобы своя пехота могла успешно продвинуться вперед. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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