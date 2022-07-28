«Подавить противника»: артиллерист ДНР рассказал о задачах на Авдеевском направлении

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Старший сержант с позывным Воробей рассказал «Звезде» о боевых задачах, стоящих перед артиллеристами на Авдеевском направлении.

«Наша задача - подавить противника, чтобы наша пехота продвинулась вперед», - сказал он.

Воробей отметил, что бойцы ДНР уничтожают артиллерию ВСУ и успешно справляются с задачами. Артиллеристы выводят на огневые позиции буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б», которые позволяют поражать цели на значительном удалении.

«Орудие очень хорошее, работу делает», - добавил старший сержант.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с начала СВО были уничтожены более 400 украинских самолетов и вертолетов, более 1,6 тысячи беспилотников, более 4,1 тысячи танков и бронемашин. Также уничтожается украинская артиллерия, как реактивная, так и ствольная, минометы, ЗРК, военные автомобили.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов